Le Transporteur national TUNISAIR a programmé, pour le 15 juillet 2020, un vol de rapatriement sur la ligne Tunis-Bamako-Dakar dans le cadre du programme de rapatriement des Tunisiens bloqués à l’étranger.Le ministère du transport et de la logistique a ajouté, dans un communiqué publié jeudi, que les personnes concernées par ce vol devront coordonner avec les ambassades de Tunisie au Mali et au Sénégal.A rappeler que la Tunisie avait déjà programmé 16 vols pour le rapatriement des ressortissants tunisiens en provenance des pays non classés dans les zones vertes et oranges, respectivement à faible et à moyenne propagation du coronavirus, et ce pour la période qui s’étale du 1er juillet jusqu’au 14 juillet 2020.