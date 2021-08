Une aide financière exceptionnelle à partir du 1er septembre 2021

Une aide temporaire sera versée par le ministère des Affaires sociales aux pauvres et démunis affectés par la pandémie COVI19.

Aujourd’hui, mardi 24 août 2021, c’est la date de lancement du processus d’inscription sur la plateforme numérique amen.social.tn pour bénéficier d’une aide temporaire aux familles pauvres et à faibles revenus affectées par les répercussions de la pandémie de Covid-19.

Cette aide sera financée par la Banque internationale pour Reconstruction et développement, selon le ministère des Affaires sociales.

L’aide exceptionnelle sera versée en tranches, à partir du 1er septembre, au profit des personnes inscrites au programme de sécurité sociale, par le biais de la « carte sociale » pour les bénéficiaires de la bourse permanente et au moyen du porte-monnaie électronique pour les catégories restantes.

Les catégories concernées

La valeur de l’aide s’élève à 300 dinars selon le ministère des Affaires sociales, à verser en une seule fois.

Les catégories concernées sont : les bénéficiaires de l’allocation mensuelle permanente pour les familles pauvres (sans conditions), les bénéficiaires d’une allocation de vieillesse, ceux d’une faible pension de retraite, en plus des bénéficiaires de la carte de soins gratuits sans l’allocation mensuelle permanente affectée au profit des familles pauvres.

Cette aide exceptionnelle sera également accordée aux bénéficiaires de cartes de soins à tarif réduit, à ceux qui ne bénéficient d’aucune couverture sociale, aux salariés et aux travailleurs indépendants affiliés à l’un des régimes de sécurité sociale.

Conditions d’éligibilité

Selon ce qui a été confirmé par le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, lors d’une conférence de presse tenue au sujet de l’aide exceptionnelle, le nombre total de familles qui bénéficieront de l’aide est estimé à 926 000 familles pour un coût de 277,8 millions de dinars.

Trabelsi a souligné que les bénéficiaires de l’allocation permanente mensuelle et de la carte de soins gratuits, estimés à 266 000 familles, recevront cette aide automatiquement sans être enregistrés.

Ceux qui bénéficient d’une carte de soins gratuits sans allocation ainsi que ceux qui bénéficient d’une carte de soins à tarif réduit sont tenus de s’inscrire sur amen.social.tn et doivent ouvrir un e-wallet en composant le *1021*,suivi du numéro de la carte nationale, puis # et choisir le mode de livraison via un compte postal ou bancaire.

Outre les bénéficiaires d’une faible pension de retraite, ainsi que les salariés et les indépendants affiliés à l’un des systèmes de sécurité sociale, ainsi que les groupes ne bénéficiant d’aucune couverture sociale, tous sont tenus de s’inscrire et d’ouvrir le porte-monnaie électronique.

Il est à noter que pour bénéficier d’aides financières ponctuelles et exceptionnelles, un certain nombre de conditions doivent être remplies par les catégories concernées.

Ces conditions sont comme suit :

Le revenu total du chef de famille et de son conjoint ou le salaire déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale au cours du quatrième trimestre de l’année 2020 ou du premier trimestre de l’année 2021 n’excède pas le montant de 300 dinars par mois.

Il est également stipulé que le chef de famille ou son épouse ne possède pas de véhicule dont la date de la première autorisation de circulation est inférieure à 15 ans à la date de dépôt de la demande.

En outre, ni le chef de famille ni son épouse ne doivent bénéficier d’aides sociales à la même adresse durant l’année en cours. En plus, les bénéficiaires ne doivent pas profiter d’autres programmes et dispositifs publics durant l’année en cours.

Le bénéficiaire est réputé avoir renoncé à m’aide financière exceptionnelle, s’il ne la retire pas dans un délai maximum de six mois à compter de la date de sa notification.

Aussi, toute personne notifiée du rejet de sa candidature peut s’opposer à la décision de rejet dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture des oppositions par le ministère des Affaires sociales.