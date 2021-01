Une baisse remarquable des températures est attendue cette journée, selon l’Institut national de météorologie (INM). Les températures maximales baisseront, à 12 et 17 degrés au Nord et dans les hauteurs. Elles oscilleront entre 18 et 23 degrés dans le reste des régions, à l’exception du Sud-Est, où elles demeureront en hausse, oscillant entre 26 et 32 degrés.

- Publicité-

Le vent se poursuivra près des côtes Nord et sur les hauteurs. La mer est agitée à très agitée au Nord.

Des pluies éparses et orageuses sont prévues au Nord et au Centre. Temps partiellement nuageux dans le reste des régions.