Une Chinoise prend concession pour une centrale photovoltaïque à Kairouan

Par décret présidentiel, la Tunisie vient de signifier son accord pour accorder une concession pour une unité de production photovoltaïque à « El Metbassta » à Kairouan en Tunisie, pour la société chinoise « TBEA Xinjiang Sunoasis Co., Ltd. (TBEA Sunoasis Co., Ltd.) ». Fondée en 2000, l’entreprise est le premier fournisseur mondial de services d’énergie verte et intelligente avec des activités dans plus de 20 pays et régions du monde entier. La société se concentre sur le photovoltaïque, l’énergie éolienne, l’électronique de puissance, l’internet énergétique et d’autres domaines.

