Un citoyen dont un membre de la famille est décédé du coronavirus dans le gouvernorat de Bizerte, a déclaré sur Mosaïque fm , que sa famille n’a pas pu récupérer la dépouille du défunt auprès de l’une des cliniques de la région. En effet, ladite clinique a réclamé un montant de plus de 50 mille dinars avant de leur rendre la dépouille.

Le ministère de la santé a réagi et a envoyé des inspecteurs de la santé pour suivre ce dossier et résoudre le problème.

- Publicité-