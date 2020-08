Une commission mixte pour débloquer les projets municipaux en suspens dans la capitale

Une commission mixte entre le ministère des Domaines de l’Etat et des affaires foncières et la municipalité de Tunis, sera créée pour résoudre les problématiques foncières liées aux projets municipaux en suspens, a fait savoir, lundi, le département des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières.

La décision de former cette commission a été prise lors d’une séance de travail, tenue lundi, entre le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Ghazi Chaouachi et la maire de Tunis, Souad Abderrahim.

Parmi les dossiers qui ont été passés en revue par les deux responsables, figurent celui relatif à la régularisation de la situation foncière du siège du gouvernorat de Tunis ainsi que celui concernant l’accès à la propriété des bénéficiaires de logements bâtis dans des quartiers résidentiels créés par la municipalité dans les zones de Jebel Lahmar, Cité Jabri 1 et Borj Zouara etc.

Les deux responsables ont aussi examiné les mesures à entreprendre pour permettre à la municipalité d’engager le projet de construction d’un complexe culturel sur le terrain des anciens abattoirs municipaux dans le nord-est de la région de Montfleury.

Le ministre a, à cette occasion, souligné l’importance d’optimiser la coordination entre toutes les structures concernées afin de mettre les domaines de l’Etat au service des projets municipaux, évoquant la nécessaire harmonie entre le pouvoir exécutif et l’autorité locale.