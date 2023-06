Une décision qui mérite une cigarette 

Sadok Rouai*

Les États-Unis exhortent la Tunisie à accepter les réformes du FMI après une offre de l’UE (AFP)

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a appelé lundi la Tunisie à accepter les réformes du FMI et à éviter de tomber d’une « falaise économique » après que l’Union européenne ait balancé un important paquet d’aide.

Le président tunisien Kais Saied a refusé à plusieurs reprises les « diktats » du Fonds monétaire international et les États-Unis ont porté des accusations selon lesquelles le lieu de naissance du printemps arabe tombe à l’autoritarisme après la dissolution du parlement et l’arrestation des dirigeants de l’opposition.

Mais dirigée par l’Italie, qui craint une vague de migrants si l’économie tunisienne continue à fléchir, l’Union européenne a proposé dimanche un paquet d’aide de 900 milliards d’euros — à condition que la Tunisie parvienne à un accord avec le FMI.

Blinken, rencontrant son homologue italien, a exprimé son soutien à la « étape importante » de l’Union européenne.

Mais il a dit que « quelque chose de plus complet — que le FMI peut le mieux fournir — serait important pour aider réellement la Tunisie à s’engager sur une voie durable et positive. «

« Nous serions très heureux que le gouvernement tunisien présente un plan de réforme révisé au FMI et que le FMI puisse donner suite au plan présenté », a déclaré Blinken lors d’une conférence de presse commune.

« Il est clair que la Tunisie a besoin d’une aide supplémentaire si elle veut éviter de tomber de la falaise économique proverbiale », a-t-il déclaré.

Le ministre italien des affaires étrangères Antonio Tajani a exprimé son soutien à un paquet du FMI et à la position des États-Unis, mais a déclaré que le gouvernement du Premier ministre Giorgia Meloni voulait offrir de l’argent comme « premier pas » vers les réformes.

« La stabilité de la Tunisie — et la stabilité de la Libye — sont cruciales pour la stabilité de la région méditerranéenne », a déclaré Tajani.

Un mauvais accord Tunisie-FMI

Il est fort probable que le FMI rouvrira le dossier de la Tunisie vu les pressions géopolitiques. Un mauvais accord en serait un qui reporterait les principales réformes à 2024 en se basant sur la baisse des prix du pétrole, notamment, et en noyant la discussion sur la compensation et les entreprises publiques en disant que les autorités vont présenter leur stratégie en 2024, tout en ajoutant que la BM a repris ses relations avec la Tunisie. Résultat, le Conseil d’Administration pourrait être sensibilisé politiquement et approuver le programme et la première tranche.

Le problème est que KS serait aguerri et risque de continuer par la suite de refuser de mettre en place ces réformes en 2024. Dans six mois on rouvrira le même cirque.

L’expérience est claire. Aucun programme ne réussit si les responsables à haut niveau ne sont pas convaincus. KS est très transparent. Il ne soutient jamais un programme avec le FMI. Quel que soit le maquillage, aucun programme ne va réussir tant que KS est au pouvoir. J’espère me tromper.

*S. Rouai est un ancien cadre de la BCT et ancien conseiller auprès du conseil d’administration du FMI pendant 34 ans.