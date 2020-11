Une enveloppe de 6 MD pour la réhabilitation des jardins d’enfants

Une enveloppe de 6 MD sera allouée à la réhabilitation de 40 jardins d’enfants municipaux, a annoncé mercredi, la ministre de la femme, de la famille et des séniors, Imène Zahouani.

Zahouani a affirmé au cours d’une séance d’audition tenue par la commission de la santé et des affaires sociales à l’ARP qu’elle avait demandé au maire de la ville de Tunis, Souad Abderrahim de tenir une réunion avec la fédération des municipalités et le ministère des affaires locales afin de réactiver les jardins d’enfants municipaux.

Dans sa réponse aux divers interrogations des députés, elle a indiqué que le ministère présentera au début de la semaine prochaine un cahier des charges organisant le secteur des jardins d’enfants, précisant qu’une nouvelle décision sera prise conjointement avec le ministère de l’intérieur, portant sur la fermeture immédiate des jardins d’enfants anarchiques et non conformes aux normes légales.

