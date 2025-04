Une grève, les 28 et 29 main prochain, dans les collèges et les lycées secondaires publics

La commission administrative sectorielle de l’enseignement secondaire, tenue hier vendredi, au siège de l’union générale tunisienne de travail (UGTT) a décidé d’observer une grève les 28 et 29 mai prochain en guise de protestation contre « la non interaction » du ministère de l’éducation avec les revendications matérielles et professionnelles de ses adhérents, a souligné le secrétaire général de la fédération de l’enseignement secondaire Mohamed Safi.

Safi a indiqué samedi, dans une déclaration à la TAP, que la commission administrative sectorielle de l’enseignement secondaire a décidé d’observer une grève, les 28 et 29 mai prochain, dans les collèges et les lycées secondaires publics, précisant que les enseignants entameront des mouvements de protestation à travers toutes les régions à partir du 7 avril courant jusqu’à la date de la grève.

Selon le secrétaire général de la fédération de l’enseignement secondaire, les revendications portent essentiellement sur le doublement de la prime spécifique, la révision des promotions en termes de valeurs financières et la révision de la prime des examens nationaux, outre l’adoption d’une loi incriminant les agressions en milieu scolaire et l’arrêt des « poursuites judiciaires à l’encontre des enseignants ».

Il a appelé à la nécessité d’entamer un dialogue sérieux avec le ministère de l’éducation en faveur d’une réforme globale du secteur éducatif avec la participation de la fédération.