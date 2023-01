Une Holding mauricienne prend 51,54% de Sotipapier

Par autorisation du CMF (Conseil du Marché Financier(pdf), autorisation a été donnée à la société de l’Ile Maurice « S&S ELLIS HOLDING » et sa filiale directe tunisienne « Sango Ellis S.A, d’acheter un nombre d’actions représentant 51,54 % du capital de la société tunisienne cotée en bourse « Sotipapier ». Le capital de la Sotipapier est détenu à 33,82 par Recall Holding, 28,50 par Value Consulting, et 37,68 % en bourse.

Le CMF qui annonce l’opération, précise que « les acquéreurs projettent de renforcer la création de valeur au sein de Sotipapier et de consolider son positionnement en tant que leader du secteur du papier et du carton d’emballage, et ce, dans le cadre d’une vision stratégique ambitionnant, à terme, et d’en faire un projet phare et le pivot d’une plateforme panafricaine de l’industrie du papier et carton d’emballage fondée sur les partenariats stratégiques à mettre en place et sur les synergies à développer à l’échelle africaine, y compris à travers des intégrations dans les chaînes de valeurs du secteur entre opérateurs africains ».

Et le régulateur du marché boursier tunisien de préciser encore que « à ce stade, l’intention des acquéreurs est de maintenir les structures organisationnelles et opérationnelles de Sotipapier telles qu’elles se présentent actuellement, y compris l’équipe de direction qui sera maintenue dans ses fonctions. Il sera cependant procédé à une recomposition du conseil d’administration afin d’y nommer de nouveaux membres représentant les acquéreurs ».

Le Conseil du Marché Financier a aussi décidé de soumettre les sociétés acquéreuses agissant de concert : « S&S ELLIS HOLDING » et « SANGO ELLIS S.A » à une Offre Publique d’Achat Obligatoire portant sur le reste du capital de la Société Tunisienne Industrielle du Papier et du Papier Carton -SOTIPAPIER-, hors du bloc de titres objet de la demande d’acquisition, soit 13 656 698 actions représentant 48,46 % du capital de la société ». Les caractéristiques de l’offre publique d’achat seront fixées antérieurement.