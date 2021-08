Une Journée nationale de vaccination anti Covid-19 sera organisée dimanche 8 aout 2021

Le président de la république Kais Said a ordonné une journée portes ouvertes de vaccination anti Covid-19 qui sera organisée dimanche 8 aout 2021, ciblant les personnes de la tranche d’âge de 40 ans et plus à la faveur de 6 millions de doses, dons des pays frères et amis.

Selon un communiqué de la présidence de la république, cette journée sera organisée en coordination avec les ministères de la santé, de la défense nationale, de l’intérieur et de l’éducation et toutes les structures intervenantes y compris les composantes de la société civile et les bénévoles.