Une légère hausse des températures est attendue, mercredi, les maximales se situeront entre 25 et 30 degrés sur les régions Est, et entre 30 et 35 degrés ailleurs.

Le temps sera partiellement, nuageux sur la plupart des régions, avec des cellules orageuses qui seront accompagnées de pluies éparses au centre-ouest, l’après midi.

Le vent soufflera près des cotes et au sud du pays, avec des phénomènes de sable. La mer sera agitée à très agitée, la nuit.