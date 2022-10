Une ligne maritime pour passagers Mosrata-La Goulette, début 2023

Le directeur exécutif du Conseil de coopération économique tuniso-libyen, Saber Bougherra, a confirmé que les plans futurs des uns et des autres demeurent tributaires de la stabilité politique entre la Tunisie et la Libye, ajoutant que parmi ces plans figure l’inauguration officielle d’une ligne maritime à partir de Mosrata vers la Goulette en passant par Tripoli et Sfax.

Ila précisé dans une interview au quotidien Assabah que l’ouverture de la ligne maritime Goulette-Mosrata est prévue pour le début de l’année prochaine 2023, pour les passagers et les poids lourds , soulignant que sa réalisation se fera en partenariat entre les secteurs public et privé, à condition que le navire qui transportera les passagers soit libyen.