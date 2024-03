Une mission Conect à la foire agricole de Konya en Turquie

Une mission économique, constituée d’hommes et de femmes d’affaires, participe à la foire agricole de Konya en Turquie du 4 au 7 mars 2024, et ce à l’initiative de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie international (CONECT).

Dans un communiqué publié mardi à Tunis, la CONECT a indiqué que cette participation organisée pour la 4ème fois, est tenue en coopération avec la Chambre de Commerce de Konya, précisant qu’elle concerne la Tunisie, le Cameroun, et la république démocratique du Congo.

Le programme de cette délégation économique comporte, en plus d’une visite à la foire agricole de Konya 2024, l’organisation de plusieurs rencontres bilatérales entre les entreprises tunisiennes et plusieurs chefs d’entreprises venant de différents pays, ainsi que des visites de terrain à des usines et à des zones industrielles

A l’occasion de cette visite, le Président de la CONECT international Tarek Cherif a tenu une rencontre, avec le membre du Conseil d’administration de la Chambre de commerce de Konya, pour examiner les opportunités de développement des relations et des partenariats, ainsi que des échanges commerciaux et d’investissement entre les deux pays, notamment vers les marchés africains.

La foire agricole de Konya est une opportunité pour prendre connaissance de principales évolutions dans l’industrie des équipements, des matériaux et des produits agricoles, ainsi que pour tenir des rencontres commerciales directes avec les opérateurs économiques turques et internationaux.

