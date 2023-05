Une nébuleuse dicte et façonne la politique migratoire de l’UE vis-à-vis de la Tunisie

Une enquête journalistique vient de faire la lumière sur une organisation jusqu’ici peu connue, le Centre international pour le développement des politiques migratoires (CIDPM). Loin des regards du public, cette organisation basée à Vienne joue un rôle prépondérant dans la politique migratoire européenne.

Des camps d’entraînement pour les gardes-frontières à la « gestion des cadavres », une organisation appelée Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD) est devenue un acteur important de la politique migratoire de l’UE depuis 2016. À l’insu du grand public, elle conseille les pays en arrière-plan, crée des réseaux internationaux, codéveloppe des idées pour des projets d’asile et a elle-même mené des projets de gestion des migrations dans les régions frontalières de l’UE.

Une enquête rendue publique cette semaine par le portail de liberté d’information basé en Allemagne FragDenStaat et une équipe de journalistes internationaux montre comment l’ICMPD façonne la politique migratoire de l’UE aux frontières extérieures de l’Union dans les Balkans occidentaux et en Afrique du Nord.

Soutenir les garde-côtes

Selon InfoMigrants, les journalistes ont découvert que l’une des façons dont l’organisation contribue à façonner la politique consiste à soutenir les garde-côtes en Libye, au Maroc et en Tunisie, toutes entités accusées de violations des droits de l’homme et vraisemblablement responsables de milliers de refoulements illégaux dans la région méditerranéenne.

Plus particulièrement, l’ICMPD a été active en Libye et en Tunisie, deux pays d’Afrique du Nord dont les unités de garde-côtes controversées sont équipées, financées et dotées par différents pays de l’UE pour aider les garde-côtes à intercepter et à renvoyer les migrants avant qu’ils n’atteignent les côtes européennes.

En Libye, où le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a déclaré en avril qu’il y avait « des motifs raisonnables de croire que des crimes contre l’humanité ont été commis contre des Libyens et des migrants dans toute la Libye depuis 2016 », l’ICMDP a participé à la création d’un centre de formation pour les garde-côtes libyens, entre autres choses.

En Tunisie, où, dit la même source, « les violations des droits de l’homme se multiplient contre les migrants subsahariens dans le cadre d’une répression plus large », l’ICMDP a proposé des « programmes de soutien » au gouvernement tunisien dans le domaine de la « gestion intégrée des frontières » pour aider à établir des centres de formation à des fins de gestion des frontières.

L’ICMPD a également aidé à préparer la livraison à la Tunisie de drones sous-marins, de radars et d’un système informatique spécialisé de la police fédérale allemande. En outre, elle a facilité une « formation sur le traitement des cadavres en mer » en collaboration avec les autorités de sécurité françaises en 2021.

Peu tenue à l’obligation de transparence

Lancée en 1993, l’organisation a vu ses effectifs, son budget et le nombre de ses projets croître régulièrement sous la direction de l’ancien ministre autrichien des affaires étrangères Michael Spindelegger, nommé directeur général en 2016. Il est membre de l’ÖVP, le plus grand parti de gouvernement autrichien, et le père adoptif politique de l’ancien chancelier autrichien Sebastian Kurz.

Selon son propre site web, l’ICMPD emploie actuellement près de 500 personnes et est active dans plus de 90 pays avec 80 projets en cours.

En tant qu’organisation internationale, l’ICMPD est soumise à peu d’obligations de transparence, ce qui lui permet de « créer et d’héberger des espaces où les États membres comme l’Allemagne peuvent discuter de la politique migratoire à l’abri des regards du public », selon FragDenStaat.

Carte de réfugié numérique

FragDenStaat a partagé les résultats de son enquête avec le quotidien autrichien DerStandard et le magazine télévisé d’investigation allemand ZDF Magazin Royal, qui, dans son dernier épisode, a montré comment la carte numérique de réfugié (Flüchtlingskarte en allemand) était l’un des projets phares de l’ICMPD.

L’organisation a contribué à proposer cette carte en coopération avec le ministère bavarois de l’intérieur dans le but d’imposer des restrictions massives à la vie quotidienne des réfugiés dans l’État allemand. Par exemple, les réfugiés n’auraient été autorisés à effectuer des transactions en espèces et des achats que dans des lieux précis.

Selon la description du projet, que FragDenStaat a rendue publique, la carte « pourrait être étendue pour inclure la possibilité d’extraction directe des données du titulaire de la carte avec des terminaux/équipements du gouvernement/de la police ».

L’ICMPD a échangé des idées sur le développement d’une telle carte en 2019 non seulement avec le ministère, mais aussi avec le criminel en col blanc Jan Marsalek, aujourd’hui recherché au niveau international et qui travaille pour le fournisseur allemand de services financiers Wirecard, aujourd’hui insolvable.

En réponse à Spindelegger, de l’ICMPD, qui a déclaré que le projet pourrait « servir de modèle pour des projets similaires en Europe », l’ancien ministre fédéral de l’intérieur, Horst Seehofer, a décrit la carte de réfugié comme un « projet phare » et a noté que le succès dans ce « domaine sensible » était « indispensable ».

Bien que le projet n’ait pas encore abouti, le ministère bavarois de l’intérieur a déclaré qu’il était actuellement à la recherche d’une société de mise en œuvre, selon FragDenStaat.