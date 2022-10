Une nouvelle DG femme pour la BTE

Jusque-là Directeur de la Trésorerie Dinars et Devises chez la STB (Société Tunisienne de Banque), Feriel Chabrak vient d’être nommée DG de la BTEI. C’est ce que nous apprenons. Pour ce poste, le ministère des finances avait lancé un appel à candidature, et il semblerait que cette ancienne DC chargée de la trésorerie de l’ex-Stusid Bank, après un passage de 2 ans à la QNB et autant à la STB, ait été choisie, en remplacement de Jalel Azzouz.

Au 30 juin 2022, la BTE présentait un bilan déficitaire de 12,843 MDT, pour un PNB de 28,7 MDT et des capitaux propres positifs de 75,3 MDT.