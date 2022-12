Une politique vouée  à hâter l’effondrement économique de la Tunisie !

Le président tunisien, de plus en plus autoritaire, semble déterminé à bouleverser le système politique du pays. Cette stratégie menace non seulement une démocratie autrefois considérée comme un modèle pour le monde arabe, mais aussi l’économie, selon les experts, cités par l’Associated Press dans une analyse publiée par The Herald Bulletin

Le Fonds monétaire international a gelé un accord destiné à aider le gouvernement à obtenir des prêts pour payer les salaires du secteur public et combler les déficits budgétaires aggravés par la pandémie de COVID-19 et les retombées de la guerre de Russie en Ukraine. Les investisseurs étrangers se retirent de la Tunisie et les agences de notation sont en alerte. L’inflation et le chômage sont en hausse, et de nombreux Tunisiens, autrefois fiers de la prospérité relative de leur pays, ont désormais du mal à joindre les deux bouts.

La débâcle électorale d’il y a une semaine n’a fait qu’empirer les choses : Seuls 11 % des électeurs ont participé au vote du premier tour pour un nouveau parlement destiné à remplacer la législature dissoute l’année dernière par le président Kais Saied, qui a lui-même conçu les élections.

Les alliés occidentaux de la Tunisie, comme les États-Unis et la France, ont exprimé leur inquiétude et ont exhorté le président à engager un dialogue politique inclusif qui profiterait à l’économie atone, rappelle l’AP, ajoutant que Saied a rejeté les critiques concernant le faible taux de participation, affirmant que le deuxième tour de scrutin, qui aura lieu le 19 janvier, est le plus important. Il affirme que ses réformes sont nécessaires pour débarrasser le pays de la classe politique corrompue et des ennemis étrangers de la Tunisie.

Un président « hermétique aux critiques »

« Saied semble imperméable aux critiques et déterminé à imposer un nouveau système politique, quel que soit le nombre de Tunisiens engagés dans le processus », a déclaré Monica Marks, spécialiste de la Tunisie et professeur de politique du Moyen-Orient à l’université de New York à Abu Dhabi.

« Aucun Tunisien n’a demandé à Saied de réinventer la roue de la politique tunisienne, d’écrire une nouvelle constitution et de réorganiser la loi électorale », a-t-elle ajouté . « Ce que les Tunisiens ont demandé, c’est un gouvernement plus respectueux qui répond à leurs besoins de pain et d’argent et leur donne une dignité économique. »

Saied , depuis son élection en 2019, n’a toujours pas présenté de plan de relance économique ni de stratégie permettant à son gouvernement, très endetté, de trouver des fonds pour payer les subventions alimentaires et énergétiques. Il a mis à l’écart les économistes des institutions publiques, bloquant ainsi le budget du pays et rendant l’environnement peu propice aux investisseurs étrangers.

Ces derniers mois, les Tunisiens ont été frappés par la flambée des prix des denrées alimentaires et les pénuries de carburant et de produits de base comme le sucre, l’huile végétale et le riz. L’inflation a atteint 9,1 %, le taux le plus élevé depuis trois décennies, selon l’Institut national de la statistique, et le chômage s’élève à 18 %, selon la Banque mondiale.

« Le président Saied semble naïvement penser que si seulement il peut achever sa feuille de route politique, l’économie s’arrangera d’elle-même », a déclaré Geoff Porter, un analyste de l’évaluation des risques en Afrique du Nord basé à New York, dans une récente brève.

La Tunisie a conclu un accord préliminaire avec le FMI sur un prêt de 1,9 milliard de dollars en octobre. Elle a désespérément besoin de l’accès aux droits de tirage spéciaux pour éviter de faire défaut sur sa dette extérieure et pour stabiliser l’économie, a déclaré. Porter. Il a ajouté : « Sans les fonds du FMI, la chute libre de l’économie tunisienne va s’accélérer. »

Les investisseurs étrangers sont inquiets

Les fabricants de produits pharmaceutiques Novartis, Bayer et GlaxoSmithKline quittent le pays parce qu’ils ne sont pas payés par le distributeur public de produits pharmaceutiques, insuffisamment financé.

Royal Dutch Shell, qui exploite deux gisements de gaz qui représentaient 40 % de la production nationale de la Tunisie, a annoncé en novembre qu’elle quitterait le pays d’ici la fin de l’année. Malgré le battage médiatique autour de la filière hydrogène du pays, rien n’a été fait pour attirer les investisseurs, car les institutions de régulation du pays sont paralysées par les manœuvres politiques de Saied, selon Porter.

Le président a également perdu le soutien provisoire du puissant syndicat du pays, l’UGTT, pour le plan de réforme prescrit par le FMI en échange d’un renflouement, indique l’AP. Son secrétaire général, Noureddine Taboubi, a accepté en août de discuter avec le gouvernement d’un nouveau « contrat social » pour aider les Tunisiens en détresse financière. Mais Taboubi, dont l’influent syndicat représente 67 % de la main-d’œuvre tunisienne, principalement employée dans le secteur public, est récemment revenu sur son engagement. Il a renouvelé son opposition aux principales exigences du FMI pour bénéficier d’un programme de prêt : un gel des salaires dans le secteur public et une restructuration des entreprises publiques.