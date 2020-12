Une première pour la STEG, la station de production électrique de Feriana vient d’être certifée ISO 45001

Une première pour la STEG, la station de production électrique de Feriana (relevant de la STEG), située au gouvernorat de Kasserine, vient d’être certifiée au norme internationale ISO 45001, version 2018 portant sur la gestion de la santé et de sécurité au travail.D’après la STEG, Cette certification contribuera à la mise en place d’un système basé sur l’identification des risques et des accidents et la conception des mesures préventives nécessaires pour éviter leur survenue ou limiter leurs effets. L’objectif est de fournir un lieu de travail sûr et sain pour les travailleurs et les visiteurs. Ainsi, la Société a salué les efforts déployés par les agents et les cadres de la station de Feriana, deux ans durant, pour recevoir cette certification.

- Publicité-