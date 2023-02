Une première station de bus intelligente fonctionnant à l’énergie solaire à Jemmal

La première station de bus intelligente fonctionnant à l’énergie solaire en Tunisie, a été installée dans la ville de Jemmal à Monastir (Centre-Est de la Tunisie) par un industriel allemand installé en Tunisie. Cette ville du sahel tunisien abrite l’une des usines du constructeur allemand, présent en Tunisie depuis 1974.

La Smart Bus-Station est équipée de systèmes solaires pour la production d’énergie renouvelable et aussi, pour l’éclairage, la nuit, par des lampes LED. Elle est également, équipée de prises USB pour recharger des téléphones portables.

L’industriel dispose de 5 sites de production en Tunisie et d’un centre de développement. Les sites du constructeur allemand ont adopté, depuis la dernière décennie, des technologies d’automatisation pour leurs chaines de production.

En Tunisie, la flotte de véhicules de transport routier à été doublé depuis 2005, pour atteindre 2,5 millions de véhicules en 2021, dont 80% des véhicules légers. Cette évolution a engendré une consommation d’énergie finale d’environ 2,4 millions de tep en 2021 (dont 92 % provenant des produits pétroliers), selon une note conceptuelle de l’ANME.

Dans le monde, le secteur des transports, fort consommateur de combustibles fossiles, est aujourd’hui responsable de plus d’un quart des émissions mondiales de CO2. Le développement des véhicules électriques et hybrides plus respectueux de l’environnement constitue à ce titre, l’un des principaux axes de travail pour la réussite de la transition énergétique. Le déploiement de ce mode de transport durable requiert, toutefois, la mise en place d’une infrastructure appropriée.