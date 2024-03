Une saison touristique 2024 de bonne facture, prévoit le président de la FTAV

Le secteur du tourisme en Tunisie vient de se prévaloir d’une belle performance, après des années de vaches maigres. Il a enregistré un net rebond avec 8,8 millions de visiteurs en 2023, soit une hausse de 49,3% en un an, et est bien parti pour battre le record atteint en 2019.

Ces résultats s’expliquent par la diversification du produit touristique, la garantie de la qualité de services, l’élaboration d’une stratégie marketing intelligente basée sur les TIC (technologies de l’information et de la communication) et la promotion du tourisme au niveau international, qui constituent les principales orientations sur lesquelles devra être basée toute action visant à promouvoir le secteur touristique, au cours de la prochaine période.

C’est dans ce contexte que le président de la Fédération Tunisienne des agences de voyages et de tourisme, Ahmed Betaieb a annoncé, ce lundi 18 mars 2024 à Africanmanager que des prémices d’une reprise du secteur touristique ont été enregistrés dès le début de la nouvelle année surtout avec une augmentation des réservations dans les divers hôtels tunisiens.

Betaieb a affirmé que plusieurs touristes de différentes nationalités (des pays voisins et européens), seront sur les rangs pour venir en Tunisie, affirmant que la destination Tunisie a retrouvé son attractivité à cause des efforts déployés par toutes les parties concernées.

En revanche, le responsable a fait savoir que les indicateurs positifs ne doivent pas occulter les défis et les problèmes auxquels sont confrontés les agences de voyages et le secteur du tourisme à l’heure actuelle.

Sur un autre volet, il a préconisé la mise en place d’une stratégie et d’un plan d’action pour la promotion du tourisme intérieur, pierre angulaire du secteur touristique en Tunisie.

De nouvelles mesures pour booster la destination Tunisie

Le département du Tourisme s’apprête à créer « un conseil supérieur du tourisme » en tant que mécanisme de coordination avec les autres ministères intervenant dans ce secteur. De même, un « code du tourisme » va permettre d’unifier le cadre législatif et d’impulser l’investissement touristique.

Il va, également, lancer un « compte satellite du tourisme » pour évaluer la contribution réelle du secteur touristique dans l’économie nationale.

Il envisage encore de mettre en place un nouveau système pour la révision de la classification des hôtels, en vue d’améliorer la qualité des services.

En sus, ledit ministère a commencé de rassembler les différents textes de loi organisant le secteur,l’objectif étant de les regrouper dans le « code du tourisme » qui servira de cadre juridique pour le secteur.

Il permettra, par ailleurs, de faciliter les procédures et les démarches pour les investisseurs tunisiens et étrangers et favoriser ainsi la création de projets dans le secteur. En outre, le ministère œuvre à réviser certaines législations dont celles relatives à la classification des établissements touristiques, afin d’harmoniser les différents textes de loi (…).