Une start-up pour recycler les déchets textiles

Retex-industrie est une jeune start-up du secteur du recyclage basée en Tunisie, spécialisée dans le polyester et le polyamide, substances issues des déchets textiles. C’est ce que rapporte IEV CTF, la plus grande initiative de coopération transfrontalière (CTF) mise en œuvre par l’UE dans le cadre de l’instrument européen de voisinage (IEV), un programme regroupe les territoires côtiers de 14 pays afin de promouvoir un développement juste et équitable des deux côtés de la Méditerranée

Projet de l’entrepreneur innovant tunisien Azzouz Chaker assisté par GIMED, et financé par l’UE l’aspect le plus important du projet était de rapprocher le tri des déchets des citoyens et d’étendre les mesures à tous les ménages par la suite. Ceux qui apportent eux-mêmes leurs bouteilles en plastique à ce point de collecte reçoivent une compensation qui réduit l’impact des déchets. Il a également pu mieux développer son idée au cours de l’évolution de son projet grâce aux orientations et connaissances offertes par GIMED.

Chaker a été sélectionné par CONECT, le partenaire tunisien de GIMED, pour rejoindre le projet avec 60 autres projets. De cette sélection, 40 étaient des start-ups en phase d’idéation et 20 étaient des entreprises en phase de démarrage. Retex-industrie fait partie du premier groupe, qui a également reçu des formations sur l’éco-innovation et le développement vert. Avant de rejoindre GIMED, Chaker a eu du mal à trouver les bons membres d’équipe et la phase de prototypage lui a apporté des défis financiers en raison de la nature de son projet.