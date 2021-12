Une vingtaine de projets investis directement en 2020, avec un montant de participation de 104,9 MD

Plus de vingt projets (21) dans différents secteurs et différentes régions, ont été réalisés (investissements directs), jusqu’au 31 décembre 2020, moyennant une participation de 104,9 millions de dinars, indique la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Pour ce qui est des investissements indirects, la CDC a souscrit, en 2020, dans 21 fonds opérationnels, regroupés en 2grandes familles : 19 fonds locaux et 2 fonds internationaux , indique la caisse dans son rapport d’activité de 2020.

En ce qui concerne les 19 fonds locaux, le montant levé est de 483,4 MDT, soit 65% du montant cible qui est de 745,5 millions de dinars. Quant aux fonds internationaux, le montant levé est de 203,5 millions d’euros, soit 75% du montant cible qui est de 270 millions d’euros.

La CDC a souscrit pour un montant total de 172,5 MDT pour les fonds locaux et de 15 millions d’euros pour les fonds internationaux.

Jusqu’au 31 décembre 2020, la caisse a réalisé un résultat net de 80,7 millions de dinars contre 65,6 millions de dinars en 2019, soit une croissance de 23%.

Depuis 2013, la CDC a initié ses premières activités de placement à long terme à travers une intervention tant sur le marché primaire que sur le marché secondaire.

Concernant l’intervention directe, la CDC a souscrit aux emprunts obligataires à hauteur de 6,38% du total émis sur le marché, soit un encours arrêté, au 31 décembre 2020, de 199,8 MDT.

Concernant l’intervention sur le marché secondaire, un montant de 2,5 MDT a été réservé pour l’acquisition d’un portefeuille de valeurs choisies selon des critères prédéfinis et suivant une stratégie «buy and hold» arrêtée en 2015.

En 2020, le montant investi est valorisé à 2,973 MDT réalisant ainsi un rendement 18,9% depuis la création compte tenu des dividendes encaissés.