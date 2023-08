US Open: Alcaraz passe au deuxième tour sur abandon

Carlos Alcaraz n’a pas eu à forcer son

talent mardi pour débuter la défense de son titre à l’US Open, profitant de

l’abandon de son adversaire allemand Dominik Koepfer (75e) alors que

l’Espagnol menait 6-2, 3-2.

Koepfer s’est blessé dès le premier jeu de la rencontre lorsqu’il s’est

tordu une cheville au cours d’un échange. Il a interrompu le jeu pour se

faire poser un bandage et a tenu quelques jeux avant de déposer les armes.

« Ce n’est pas la meilleure façon de passer au deuxième tour, mais en ce

qui me concerne, j’ai bien joué et j’espère jouer comme ça au deuxième

tour », a commenté Alcaraz qui dit avoir « ressenti la même énergie que l’an

dernier » sur ce court Arthur-Ashe où il a conquis son premier titre du

Grand Chelem et est devenu le plus jeune N.1 mondial de l’histoire.

