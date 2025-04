USA : Vaste restructuration du département d’Etat

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a révélé mardi un projet de refonte du département d’Etat, accusé d’être pléthorique et de ne pas être conforme aux objectifs idéologiques de l’administration de Donald Trump, suppressions d’emplois et de missions à l’appui.

L’appareil diplomatique américain est depuis longtemps la bête noire des conservateurs, qui veulent une administration davantage centrée sur la défense des intérêts américains et moins sur l’avancement de valeurs qualifiées de progressistes à travers le monde.

« Dans sa forme actuelle, le ministère est boursouflé, bureaucratique, incapable de remplir sa mission diplomatique essentielle dans cette nouvelle ère de compétition entre grandes puissances », a déclaré le secrétaire d’Etat dans un communiqué.

La réorganisation prévoit entre autres la suppression d’une division s’occupant de la « sécurité des civils, de la démocratie et des droits humains ».

Elle sera remplacée par une instance chargée de la « coordination pour l’aide étrangère et les affaires humanitaires » qui doit absorber ce qu’il reste de l’USAID, l’agence pour le développement qui gérait un budget représentant près de la moitié de l’aide humanitaire dans le monde, désormais réduite à peau de chagrin par l’administration Trump.

L’opposition démocrate dénonce cette réforme et accuse Marco Rubio de manquer de transparence et de céder du terrain face au rival chinois, qui est passé devant les Etats-Unis en nombre de postes diplomatiques à travers le monde.

