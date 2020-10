UTAP: Des autorisations de déplacement mises à la disposition des agriculteurs

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) a annoncé, dans un communiqué publié vendredi à Tunis, que les agriculteurs et les marins-pêcheurs peuvent obtenir une autorisation de déplacement auprès des unions locales et régionales de l’agriculture, après avoir conclu un accord avec le ministère de l’Intérieur.

Cette décision permettra de faciliter le déplacement des agriculteurs aux fins d’exercer leurs activités, de s’approvisionner en matières nécessaires ou de commercialiser leurs produits aux marchés, précise l’organisation.Après une réunion de crise sur la situation sanitaire, économique et sociale tenue le 28 octobre 2020, avec le comité scientifique de lutte contre le coronavirus, le gouvernement a décidé de renforcer le couvre-feu dans toutes les régions, en interdisant le déplacement entre les gouvernorats, sauf raison professionnelle, médicale, scolaire ou des cas exceptionnels qui peuvent être justifiés.