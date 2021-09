Vaccin anti-covid-19: Une troisième dose sera administrée aux personnes âgées de 75 ans et plus

Le comité scientifique de lutte contre le coronavirus a approuvé mardi, lors de sa réunion périodique, la décision de vaccination des personnes âgées de 75 ans et plus avec une troisième dose de vaccin anti-covid-19, a indiqué la porte-parole officielle du comité, Jalila Ben Khelil. Elle a précisé dans une déclaration à la TAP que l’injection d’une troisième dose au profit de la tranche d’âge de 75 ans et plus sera lancée bientôt et sera généralisée par la suite au profit des personnes âgées de 50 ans et plus.

Une troisième dose de vaccin anti-covid-19 sera également administrée aux personnes ayant des maladies chroniques provoquant une baisse d’immunité et sera généralisée par la suite au profit des différents patients souffrant de maladies chroniques, ainsi qu’aux professionnels de la santé, dont la première injection date du mois de mars 2021, a encore noté Ben Khelil.

La réunion du comité scientifique a permis également d’évoquer une adaptation du type de vaccin administré aux personnes voyageurs, a ajouté Ben Khelil. Une rubrique « voyageurs » sera introduite au système Evax permettant aux personnes voulant voyager de s’inscrire pour choisir le vaccin approuvé dans le pays de destination, a notamment expliqué la même source.