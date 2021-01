Vaccin/Covid: 100 mille citoyens déjà inscrits !

100 mille citoyens des différentes régions du pays ont déjà fait leur inscription sur la plateforme numérique relative à l’organisation de la campagne nationale de vaccination contre covid-19, a indiqué jeudi Hechemi Louzir, président du comité chargé du pilotage de la vaccination.

Louzir a précisé dans une déclaration à la TAP que les inscriptions ont démarré mercredi.

Jusqu’à présent, près de 80 mille citoyens ont effectué leur inscription via les SMS, et 20 mille autres via internet, a-t-il ajouté.

Louzir a appelé les citoyens à s’inscrire afin de bénéficier de la vaccination facultative contre le coronavirus, estimant que la Tunisie obtiendrait le premier lot de vaccins à partir du mois de février prochain.

Une équipe d’expert examineront, à travers la plateforme, les demandes relatives à la vaccination pour les classer selon la priorité qui sera accordée en premier lieu aux personnes âgées et aux malades chroniques.

Le ministère se penche actuellement sur les préparatifs logistiques afin d’assurer une bonne réception et un stockage des vaccins pour une distribution dans les meilleures conditions, a-t-il précisé.

Un suivi sera assuré, à travers la plateforme, aux citoyens vaccinés pour témoigner des effets secondaires qui pourraient surgir, a-t-il noté.

