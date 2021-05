Vaccin Covid-19: 134887 personnes parmi les professionnels du secteur de la santé ont été vaccinées

134887 personnes parmi les professionnels du secteur de la santé ont été vaccinées et ce depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination le 13 mars dernier jusqu’au 26 mai courant. Selon le ministère de la santé, 80646 parmi les professionnels de la santé ont reçu la première dose et 54241 personnes ont bénéficié de la deuxième dose. Le nombre total des personnes vaccinées est de l’ordre de 831824 jusqu’à la journée de mardi 25 mai courant, a encore précisé le ministère. Il s’agit de 560195 personnes qui ont reçu la 1ère dose et 271629 ont déjà bénéficié de la 2ème dose.

- Publicité-