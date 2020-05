Vaccin COVID-19: AstraZeneca partenaire avec Oxford pour une production en masse et à but non lucratif

Le géant pharmaceutique, AstraZeneca a conclu un accord avec l’Univeristé d’Oxford pour une production en masse d’un vaccin COVID-19 expérimental sans but lucratif. Les premiers résultats d’essais sur l’homme sont attendus à la mi-juin. C’est ce que rapporte le Daily Mail dans son édition, ce samedi 2 mai.

Selon ce journal, l’accord a été annoncé ce matin et les détails devant être finalisés. Il permettra une vaccination rapide dans le monde entier, s’il est prouvé que le vaccin expérimental ChAdOx1 nCoV-19, s’avère être une réussite. Les essais du vaccin expérimental sur l’homme ont commencé la semaine dernière.

AstraZeneca a accepté de produire en masse un vaccin COVID-19, développé par des scientifiques de l’Université d’Oxford. S’il est prouvé qu’il protège contre ce virus mortel, invisible et imprévisible, l’accord permettra au Royaume-Uni d’accéder au vaccin “le plus tôt possible”, a annoncé l’Université d’Oxford.

Les détails de l’accord, décrits par le secrétaire à la Santé Matt Hancock comme des «nouvelles extrêmement bienvenues», devraient être finalisés dans les prochaines semaines.

Les deux partenaires ont déclaré aujourd’hui que l’entreprise n’était pas à but lucratif et que seuls les coûts de production et de distribution seraient couverts.

Le développement de vaccins peut prendre jusqu’à une décennie et les scientifiques ont déclaré que trouver un vaccin efficace dans les 18 mois serait «sans précédent».

Mais les chercheurs du monde entier se précipitent vers la cible, avec plus de 100 candidats en développement et certains étant déjà testés sur l’homme.