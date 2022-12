Validation d’un plan de redressement pour le port de Radès

Le port de Radès constitue la principale plateforme d’exportation et d’importation de la Tunisie, concentrant près de 23% du trafic enregistré dans l’ensemble des ports de commerce tunisiens, 60% du tonnage des marchandises conteneurisées et 73% du tonnage des marchandises chargées dans des unités roulantes. En 2019, le port de Radès a traité près de 6,4 millions de tonnes (Mt) de marchandises et a assuré le transit de moins de 0,3 M EVP (Equivalent Vingt Pieds). Les nombreux dysfonctionnements logistiques présentés par ce port (infrastructure insuffisante en termes de stockage, durée des opérations de dédouanement supérieure aux standards internationaux, mauvaise gestion des entreprises publiques) ont amené à une dégradation de la qualité de ses performances.

Le 9 décembre 2022, le ministre du Transport, Rabie Majidi, a validé un plan de redressement urgent port de Radès. Les mesures de ce plan consistent en l’augmentation des machines de levage et de vidage, l’aménagement des espaces consacrés au contrôle des remorques et à l’entretien de certains espaces dans les zones de stockage, la préparation d’un programme de gestion des conteneurs (ceux devant être stockés pour une longue durée, ceux vides et laissés au port et ceux réfrigérés), le renforcement des mesures de contrôle et la mise en place d’un plan de circulation au sein du port et la préparation et l’application d’un programme visant à relancer le système de gestion automatique des conteneurs et des remorques (TOS) et l’achèvement de la numérisation des mesures portuaires pour l’export via le système TTN.

Le servie économique de l’ambassade de France en Tunisie, qui rapporte les détails de ce plan de redressement, estime cependant que « disposant de tirants d’eau inférieurs à 10 mètres, le port de Radès reste cependant un port secondaire dans l’incapacité d’accueillir des navires de grande taille. Pour pallier aux manquements du port de Radès, les autorités tunisiennes continuent de miser sur la construction d’un port en eau profonde à Enfidha, projet de longue date visant à accroître la place de la Tunisie dans le commerce méditerranéen ». Un port d’Enfidha, sur lequel les positions gouvernementales ne sont pas encore trachées. Il n’y a pas encore longtemps, le ministre du développement Samir Saïed disait à Africanmanager, avoir l’intention de refaire toute l’étude de faisabilité du projet.