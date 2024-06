Raqmiat pour former les Doctorants en sciences sociales et humaines

A L’Université de Tunis El Manar a organisé du 25 au 27 juin courant deux manifestations dans le cadre du projet « Raqmiat » pour le renforcement des capacités des enseignants au sein de 7 universités partenaires en matière de supports numériques dans les spécialités des sciences humaines et sociales.

A cette occasion, une session de formation et un atelier de travail ont été organisés en vue d’élaborer une stratégie de formation unifiée au niveau du doctorat en sciences humaines et sociales.

L’enseignante à la faculté des sciences économiques et gestion à l’université de Tunis El Manar Kaouther Said Ben Rached a indiqué jeudi dans une déclaration à la TAP en marge de la clôture de ces deux manifestations que cette session de formation qui a été organisée au profit de 48 chercheurs en sciences humaines et sociale vise l’initiation aux concepts pédagogiques numériques au niveau du doctorat afin de renforcer les capacités des doctorants en sciences humaines et sociales.

Elle a souligné que plusieurs difficultés ont été constatées à cette occasion, qui sont liées à l’accès aux supports numériques ainsi que des lacunes au niveau de l’infrastructure numérique.

De son côté, la coordinatrice du projet « Raqmiat » et représentante de la fédération des universités Méditerranéenne Silvia Marcioni a déclaré à la TAP que ce projet qui s’achèvera en octobre 2024 a pour objectif de promouvoir les stratégies numériques au niveau du doctorat dans les spécialités des sciences sociales et humaines.

Elle a précisé que les 7 universités partenaires sont celles de Tunis El Manar, de la manouba, de Sousse, de Tunis, de Kairouan, de Sfax et l’université virtuelle ainsi que deux universités Européennes de Grenade (Espagne) et de Vienne (Autriche)

« Ce projet a été placé sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur en coordination avec la fédération des universités méditerranéenne avec un appui financier d’une valeur de 1 million d’euros.

Pour sa part, le président de l’université de Tunis El Manar Moez Chafra a souligné dans une déclaration à la TAP que ce projet est le fruit d’une coopération tuniso- tunisienne et tuniso-européenne et vise l’échange des expériences en matière de numérisation dans les matières enseignées à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis et à la faculté des sciences économiques et gestion.