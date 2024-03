Vers l’extension du congé parental !

Le député Youssef Tarchoun, a évoqué ce lundi 4 mars 2024, une initiative lancée par un certain nombre de ses pairs députés pour modifier la durée du congé de maternité et de paternité, notant que « cette initiative a été déposée auprès du Bureau de l’Assemblée des représentants du peuple la semaine dernière ». Ila expliqué sur les ondes de Jawhara Fm, que « l’initiative pour les secteurs public et privé a été lancée », soulignant le rôle important du père et de la mère pour l’enfant. L’initiative stipule l’extension du congé parental de deux à 10 jours à compter de la date de naissance, dans les secteurs public et privé, et un congé de 17 semaines pour la mère, avant et après la naissance, ajoutant qu’elle propose que la mère bénéficie de 3 semaines de vacances avant la naissance et de 14 semaines après la naissance.

