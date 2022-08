Viande de volailles: Rationalisation des marges bénéficiaires

Des discussions sont menées avec les producteurs de viande de volailles et les autres intervenants dans le secteur en vue de rationaliser les marges bénéficiaires, a indiqué, mardi 23 août, le directeur général de la concurrence et des enquêtes économiques au ministre du commerce, Houssam Eddine Touiti, à la télévision tunisienne.

Selon lui, certains intervenants auraient accepté tandis que d’autres hésitent encore.

Ces discussions font suite à la nouvelle flambée des prix de la viande de volailles notamment la viande de poulet. Le directeur de la concurrence a admis que certains ont profité du pic de la demande de ces articles, en ce moment, pour faire de la spéculation et gonfler artificiellement les prix. Déjà très forte, la demande de viande de volailles s’est accrue suite à la hausse des prix des viandes rouges bovines et ovines. A peine l’Aïd el Idha passé, ces prix ont augmenté de deux dinars et plus le kilo pour se situer actuellement à 32 dinars et plus le kg, contre 28 dinars à 30 dinars, avant l’Aïd.

Un programme spécial du contrôle des prix ciblant la viande de volailles a été lancé par le ministère du commerce pour lutter contre les infractions conformément au nouveau cadre juridique mis en place, notamment le décret-loi sur la spéculation et le décret-loi sur les circuits de distribution. Toute la panoplie de sanctions prévues sera appliquée, sans réserves, car il s’agit de véritables crimes, a dit le responsable.

C’est que les fraudeurs ne désarment pas. D’après le directeur général de la concurrence, plus de 59 mille infractions économiques ont été enregistrées durant les 7 derniers mois, soit depuis le début de l’année, outre la saisie de grandes quantités de produits alimentaires détournés.

A rappeler qu’au mois de mai, l’Organisation de défense du consommateur avait préconisé le boycott de la viande de volailles pour contrecarrer les hausses injustifiées des prix.