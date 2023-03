Viandes de volailles et œufs à gogo durant ramadan

Dans des déclarations au journal Alchourouk du mardi 21 mars, le président de la chambre des commerçants de viandes de volailles, Brahim Nefzaoui, a rassuré les citoyens concernant l’approvisionnement normal du marché en viandes de volailles durant le saint mois de ramadan, signalant que 12 mille 400 tonnes de poulets pac (prêts à la consommation) ont été mis à la disposition du marché alors que la consommation mensuelle varie entre 10 mille et 11 mille tonnes.

Au même moment, les prix ont été revus à la baisse et fixés à 8 dinars 700, alors qu’ils variaient entre 8 dinars 600 et 10 dinars dans certaines grandes surfaces, notant que ces prix obéissent à la règle de l’offre et de la demande, alors que le coût de production du poulet vivant atteint actuellement 4 dinars 700 et monte à 8 dinars 330 chez le fournisseur, de sorte que le prix a été fixé à 8 dinars 700 de concert avec les services compétents du ministère du commerce et du développement des exportations qui ont convenu d’une marge bénéficiaire de 10% sur les prix à la consommation..

Concernant les œufs, Nefzaoui a indiqué qu’un stock de 24 millions d’œufs a été constitué, tandis que la production mensuelle atteint 150 millions d’œufs, soit au total 174 millions d’œufs, contre une consommation estimée à 170 millions d’œufs.