Voici la date officielle du lancement du PayPal en Tunisie!

L’un des objectifs prioritaires de l’Etat tunisien est la modernisation de l’administration publique afin de rendre accessibles les services fournis au niveau des pays développés. Cette modernisation s’inscrit dans le cadre des études stratégiques réalisées par la Tunisie pour le développement de l’administration électronique de même qu’elle répond à des exigences de plus en plus pointues du citoyen tunisien.

Lors d’une conférence de presse tenue, ce mercredi 10 mars 2021 à Tunis, le ministre des Technologies de la Communication Mohamed Fadhel Kraiem a insisté sur l’importance et les avantages de l’utilisation des services en ligne mis à la disposition des entreprises et des citoyens qui ont pour objectif de faciliter certaines procédures.

Il a dans ce contexte expliqué que « nous avons commencé depuis le mois de septembre dernier à alléger les services en collaboration avec le ministère des Affaires sociales. D’ailleurs, les institutions de la CNSS, CNRPS et CNAM n’exigent plus des extraits de naissance dans les dossiers demandés » a-t-il affirmé.

Et d’ajouter que des efforts ont été déployés avec le ministère de l’Education, le ministère de l’Enseignement supérieur ainsi que le ministère de l’Intérieur pour faire en sorte que l’extrait de naissance ne soit plus exigé au titre des démarches administratives.

S’agissant des difficultés d’accès à Internet dans certaines régions, le ministre a fait savoir que son département est entrain de développer un programme d’inclusion financière basé sur la collaboration avec les opérateurs téléphoniques et sur le projet de la banque postale qui joue un rôle à la fois social et financier.

Et de préciser que « des tests techniques ont été effectués par certains opérateurs pour mettre en œuvre le service 5G dont la mise en place est prévue vers la fin de 2022 », a-t-il assuré.

Le Paypal enfin en juin !

Concernant le lancement du Paypal, Kraiem a révélé que son retard est dû au code de change de la Tunisie qui date de 1970. En effet, il a précisé que des efforts sont déployés en collaboration avec la Poste Tunisienne pour profiter de ce service d’ici le mois de juin.

On rappelle que la Banque centrale de Tunisie (BCT) et la banque en ligne Paypal étaient, deux années plus tôt, sur le point de conclure un accord permettant aux Tunisiens d’effectuer des paiements en ligne grâce à la plateforme Paypal. Une telle initiative aurait comblé une lacune dans le système de paiement en Tunisie.

A cette fin, les consommateurs seraient dotés d’un compte en devises qui leur permettrait d’acheter des biens et services de l’étranger, comme c’est le cas en Europe et en Amérique. Mais l’accord n’a pas pu être conclu pour diverses raisons.

Compte tenu de la modestie de ses avoirs en devises, la Tunisie ne peut pas permettre d’ouvrir un compte en monnaies étrangères et, notamment en dollars et en euros pour chaque Tunisien, même si celui-ci dépose une partie de ses économies dans ledit compte pour pouvoir acheter de l’étranger.

A vrai dire, le pays a un grand besoin de devises pour le remboursement des crédits et l’achat des biens et services pour l’Etat et les consommateurs.