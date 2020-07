Voici le legs de Fakhfakh au prochain gouvernement

« le pays est au bord de la faillite et que l’Etat risque de se trouver incapable de payer les salaires des fonctionnaires dans le secteur public ». « Les entreprises publiques s’arrêteront prochainement, car le tissu entrepreneurial s’effrite. Des secteurs comme l’automobile et de l’aviation connaitront une chute de 20 à 30 % et le chômage augmentera ». Ce sont là les « bonnes nouvelles » d’Elyes Fakhfakh qui est désormais sur le départ. On se demande, pourquoi il livre maintenant ces prévisions catastrophiques, alors qu’en juin il se voulait encore optimiste ! A-t-il de nouveau menti, ou servirait-il simplement au peuple de quoi éviter son courroux ?