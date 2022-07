Voici les 10 meilleures spécialités universitaires en 2022 et la dix les moins demandées

L’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises, en partenariat avec l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant, a publié, cette semaine, un guide d’orientation universitaire, calculant le délai d’attente des titulaires de diplômes supérieurs, pour obtenir leur premier emploi.

L’étude porte sur 48% des spécialités du manuel d’orientation universitaire, selon ce qui a été confirmé par le directeur exécutif de l’Institut arabe des chefs d’ entreprises , Majdi Hassan lors d’une conférence de presse.

Il a été démontré que la moyenne nationale d’attente pour avoir un emploi est d’environ 16 mois.

Cette étude vise à aider les jeunes diplômés dans leurs choix et à agencer les universités publiques tunisiennes en fonction du temps d’attente et de l’ordre des spécialités universitaires, selon les dires de Mohamed Najib Ben Saâd, ingénieur en statistique et analyse de l’information à l’institut Arabe des Chefs d’Entreprises.

Le rapport présente une vision du marché du travail en Tunisie qui permettra aux demandeurs d’emploi d’avoir une vision globale de la réalité du travail et de l’emploi en Tunisie et de mieux les apprendre sur les spécialités les plus adaptées aux exigences du marché du travail.

Plus d’un diplômé sur 7 aspire à émigrer

En ce qui concerne les moyens agréés pour obtenir un emploi, l’étude a montré que 26 % des titulaires d’un diplôme d’études supérieures s’appuient sur les réseaux sociaux, 24 % sur les annonces et 22 % sur l’Agence nationale pour l’emploi et le travail.

Les statistiques ont également révélé que 29% des diplômés sont inscrits en master en raison de leur incapacité de trouver un emploi, tandis que 71% de ceux qui ont des diplômes supérieurs ont affirmé leur désir de migrer de manière régulière afin d’obtenir un emploi.

Cette évaluation a été préparée sur la base du questionnaire des diplômés des universités publiques et des données et de la base de données de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant, qui comprend plus de 226 mille diplômés universitaires.

Les 10 principales spécialités les plus demandées sont l’imagerie médicale et la radiothérapie, la santé infantile, l’optique et la lunetterie-optométrie, instrumentation du bloc opératoire, l’orthophonie, la kinésithérapie-physiothérapie, la biologie médicale, le marketing numérique et les sciences obstétriques.

L’étude a également révélé les spécialités les moins demandées sur le marché en Tunisie : animation, mathématiques, français, archéologie, philosophie, communication et psychologie…

Voici une liste des 10 spécialités les moins recherchées suivant l’université en 2022 :