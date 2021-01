Voici les nouvelles du marché boursier rapportées vendredi, par l’intermédiaire en bourse Tunisie valeurs.

SAH Lilas: Croissance de 12,6% des revenus au 31 décembre 2020

Le groupe SAH réalise des revenus de 644,9MD, au 31 décembre 2020, soit une croissance de 12,6%, en dépit des circonstances exceptionnelles liées à la Covid-19.

En effet, les ventes à l’export ont subi une baisse de 6,2% contre une augmentation des ventes locales de 23,7%. Au 31 décembre 2020, les revenus de la société mère SAH Tunisie représentent 58% des revenus du groupe, suivie par la filiale Azur Détergents qui contribue à hauteur de 18,6% dans les ventes globales.

Le groupe SAH réalise une nette progression en termes de profitabilité à fin 2020. Le taux de marge brute a atteint 41,4% au 31 décembre 2020, comparé à un taux de marge brute de 36,9% à fin décembre 2019. Cette croissance est particulièrement, due à la baisse du prix des matières premières (cellulose, super absorbent et pâte à papier). Le groupe a aussi bénéficié de l’impact de l’optimisation de ses processus de production, à travers la réduction des taux de déchet et du deuxième choix.

Au 31 décembre 2020, l’EBITDA ou l’EBE (Excédent brut d’exploitation) est estimé à 115,4MD, en croissance de 42% par rapport à 2019 et représentant une marge de 18,3% (contre 14,4% à fin 2019). Une telle performance est la résultante de l’amélioration de la marge brute combinée aux gains des économies d’échelle réalisées sur les achats et consommations groupés.

One Tech Holding: Croissance de 27% des revenus du groupe durant le 2eme semestre 2020

Les revenus du groupe OTH, au 2eme semestre 2020 ont enregistré une croissance de 27% par rapport à ceux du premier semestre, en dépit de la pandémie et fes conditions des confinements décrétées de par le monde. Par conséquent, les performances d’atterrissage du groupe OTH se positionneraient plutôt au niveau du scénario optimiste qui a été exposé. lors de la dernière assemblée générale des actionnaires (un EBITDA projeté de 51,7MD en 2020 et un résultat net part du groupe estimé de 17,8MD pour l’année écoulée).

S’agissant du quatrième trimestre 2020, les revenus du groupe OTH ont atteint 221,1MD en baisse de 2,3% par rapport à leur niveau de la même période de l’année 2019. Cependant, à périmètre constant, les revenus ont plutôt enregistré une croissance de l’activité de 2,2%. Il s’en est suivi que, sur l’année 2020, les revenus du groupe One Tech ont atteint 718,6MD en régression de 20 % par rapport à leur niveau de l’année 2019. Alors qu’à périmètre constant la baisse des revenus n’a été que de -16,9 %. Cette baisse des revenus est principalement, due à l’arrêt de la production des principaux donneurs d’ordre suite à la pandémie du Covid-19; qui a sévi pendant le deuxième trimestre de l’année 2020, engendrant une chute de l’activité de l’équivalent de deux mois et demi de chiffre d’affaires.

- Publicité-