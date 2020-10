Volley – Coupe de Tunisie (dames) : Le CSF Sfax gagne son litige contre la FTVB

L’équipe féminine du CS Sfaxien de volley-ball a récupéré son billet pour les quarts de finale de la coupe de Tunisie après que le comité national d’arbitrage sportif (CNAS) ait accepté jeudi son appel de la décision de la fédération tunisienne au sujet de la participation des joueuses Yasmine Msaddek et Dhouha Angazou en huitièmes de finale face au CO Kélibia.

Le CSF Sfaxien, tenant du titre, s’était imposé face au CO Kélibia par 3 sets à 0, mais le CF Carthage a déposé une évocation auprès de la fédération contre la participation des deux joueuses sous prétexte que ces deux dernières avaient été alignées dans l’équipe juniors du CS Sfaxien face à l’AS Hammam-Chott, en huitièmes de finale de la coupe de Tunisie.

La commission des lois et de réhabilitation et la commission de recours de la FTVB ont ensuite décidé de faire perdre le CS Sfaxien par pénalité mais le CNAS a annulé cette décision et validé le résultat acquis sur le terrain.

A la suite de cette décision, les Sfaxiennes poursuivront la défense de leur titre en accueillant lors des quarts de finale l’équipe d’Al Hilal Sport.