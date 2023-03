Volley – Nationale A : le coup d’envoi du Super Play-off donné le 11 mars

Le coup d’envoi du Super play-off du championnat de la Nationale A de volley-ball sera donné le 11 mars courant, annonce la fédération tunisienne de la discipline, à l’occasion du tirage au sort du calendrier de la 3e phase, effectué mercredi.

La première journée du Super Play-off mettra aux prises l’AS Marsa et le CS Sfaxien d’une part et l’Etoile du Sahel et l’Espérance de Tunis, d’autre part.

Le Play-out et la Coupe de la fédération débuteront par ailleurs le 18 mars.

Voici le calendrier du Super Play-off

1ère journée (11 mars) : AS Marsa-CS Sfaxien, Etoile du Sahel-Espérance de Tunis

2ème journée (18 mars) : Espérance de Tunis-AS Marsa, CS Sfaxien-Etoile du Sahel

3ème journée ( 25 mars) : AS Marsa-Etoile du Sahel, Espérance du Tunis-CS Sfaxien.

