Volley-Nationale A: programme de la 10e journée play-off et 9e journée play-out

Programme des rencontres de la 10e journée play-off et de la 9e journée play-out du championnat de la Nationale A de volley-ball, prévues samedi:

Samedi 4 mars :

.10e journée Play-off

Salle Zouaoui (18h00) :

Espérance de Tunis – CS Sfaxien

Salle de Sidi Boussaid (16h00) :

Saydia S.Bousaid – MS Boussalem

Salle de Sousse (16h00) :

Etoile du Sahel – AS Marsa

. 9e journée Play-out

Salle de Carthage (16h00) :

US Carthage – FH Gherzzaz

Salle de Kélibia (16h00) :

CO Kélibia – CS Hammam-lif

Salle de Sfax (16h00) :

ASTT Sfax – UST Sfax

