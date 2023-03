Volley-Tunisie: La saison 2022-2023 prendra fin le 29 mai à l’occasion de la finale de la coupe de Tunisie (DTN)

La saison 2022-2023 de volley-ball se clôturera le 29 mai prochain, à l’occasion de la finale de la coupe de Tunisie seniors, a fait savoir vendredi, le directeur technique de la fédération tunisienne de volley-ball (FTVB), Bassem Fourati dans une déclaration à l’Agence TAP.

Cette finale se jouera à la salle Farhat Hached de l’Ariana, a indiqué le DTN.

Il a, par ailleurs, expliqué que le public de la discipline auront, également, rendez-vous en mai prochain avec le championnat d’Afrique des clubs champions Messieurs (9-122 mai) et Dames (13-26 mai) à Tunis, assurant la FTVB a déjà contacté les clubs concernés et que l’AS Marsa pourrait figurer parmi les représentants tunisiens impliqués dans la compétition chez les messieurs.

Cette éventualité, a ajouté le DTN, demeure tributaire du désistement de l’un des trois autres clubs tunisiens concernés, à savoir; l’Espérance de Tunis, le CS Sfaxien et l’Etoile du Sahel.

S’agissant de la sélection nationale, Fourati a fait savoir que le six national entamera la préparation de la « Challenger Cup » qu’organise la FIVB et ce, du 27 au 30 juillet, avant de prendre part en août prochain à la coupe d’Afrique des nations seniors (messieurs et dames) dont le pays hôte n’a pas encore été désigné.

Et le technicien d’ajouter que la sélection masculine disputera, également, du 30 septembre au 8 octobre prochains, le tournoi qualificatif pour les Jo de Paris 2024 qui aura lieu en Chine, au Japon et en Pologne, indiquant que le tirage au sort dudit tournoi sera effectué le 17 mars en cours.

- Publicité-