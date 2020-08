Yassine Ayari propose la création d’un ministère des Tunisiens à l’étranger

Le député de l’Assemblée des représentants du peuple, Yassine Ayari, a indiqué avoir proposé au chef du gouvernement désigné la création d’un ministère des Tunisiens à l’étranger et de secrétariats d’Etat en charge de la sécurité digitale, du e-tourisme et de la diplomatie digitale.

Dans une déclaration aux médias, à l’issue de son entretien avec Hichem Mechichi, mercredi, au Palais Dar Dhiafa, Yassine Ayari (Mouvement Amal), a ajouté avoir suggéré au chef du gouvernement désigné des noms de personnes connues pour leurs compétences.

Selon Ayari, « Le chef du gouvernement désigné s’est montré attentif aux propositions du mouvement », a-t-il déclaré.

« La vision de Mechichi sur le futur gouvernement n’est pas encore claire », a-t-il toutefois estimé.

Ayari a, par ailleurs, considéré que le parlement a perdu sa légitimité et que la solution réside dans l’organisation d’élections anticipées.

Le Mouvement Amal compte un seul député en la personne de Yassine Ayari.