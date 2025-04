Yassine Mami : Il est important de poursuivre la révolution législative

Yassine Mami, député à l’Assemblée des représentants du peuple et membre de la Commission de la législation générale, a insisté, lors de son intervention, ce vendredi 25 avril 2025, dans « Midi Show », sur l’importance de la séance de dialogue imminente avec le gouvernement. « Une occasion cruciale pour questionner les ministres et exercer le rôle de contrôle du Parlement », a-t-il dit, précisant que si elle avait été reportée depuis mai dernier, et encore une fois ce vendredi, c’était pour lui « garantir efficacité et efficience ».

C’est ainsi qu’il a noté que cette séance marquera un tournant, en sortant du cadre habituel des discussions sur les lois de finances et du budget, puisque l’ARP abordera des sujets sociaux, politiques et économiques, dont l’incident de Mazzouna.



Concernant la Cour constitutionnelle, Mami a rappelé que sa mise en place demeure une priorité, selon la Constitution de 2022. Cependant, il a indiqué que la loi organique régissant son fonctionnement n’a pas encore été adoptée, ce qui empêche sa mise en œuvre effective.

Il a expliqué que certains députés avaient présenté une initiative à ce sujet, mais l’avaient retirée, après une série de discussions. Toutefois, il a assuré que cette initiative serait réexaminée et élargie, avant la pause parlementaire.

Mami a, également, abordé l’importance de poursuivre la « révolution législative », tout en soulignant la lenteur du processus de révision et de définition des priorités. Il a rappelé que de nombreux projets sont attendus par les citoyens, tels que la révision de l’article 96 du Code de commerce, le projet de loi sur la maternité et la paternité, ainsi que le projet de loi sur les associations.

A noter que l’Assemblée des représentants du peuple a annoncé le report de la séance plénière, prévue ce vendredi 25 avril 2025, destinée à un dialogue avec le gouvernement, à une date ultérieure.