Yémen : 58 tués dans des frappes américaines sur un port pétrolier

Les frappes américaines sur un port de carburant au Yémen ont tué au moins 58 personnes, a déclaré la chaîne Al Masirah TV, l’une des plus meurtrières depuis que les États-Unis ont commencé leurs attaques contre les Houthis.

Les États-Unis ont promis de ne pas mettre fin aux frappes à grande échelle qui ont commencé le mois dernier dans sa plus grande opération militaire au Moyen-Orient depuis que le président Donald Trump est entré en fonction en janvier, sauf si les Houthis cessent leurs attaques contre la navigation maritime.

Al Masirah TV a déclaré que 126 personnes ont également été blessées lors des frappes de jeudi sur le port de ravitaillement occidental de Ras Isa, dont l’armée américaine dit qu’elles visaient à couper une source de carburant pour le groupe militant houthiste.

Depuis novembre 2023, les Houthis ont lancé des dizaines d’attaques de drones et de missiles contre des navires traversant la voie navigable, affirmant qu’ils ciblaient des navires liés à Israël en protestation contre la guerre à Gaza.

Ils ont mis fin aux attaques sur les voies de navigation pendant un cessez-le-feu de deux mois à Gaza. Bien qu’ils se soient engagés à reprendre les frappes après la reprise de la guerre israélienne sur Gaza le mois dernier, ils n’en ont pas réclamé depuis.

En mars, deux jours d’attaques américaines ont tué plus de 50 personnes, ont déclaré des responsables houthis.

