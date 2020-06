Zaghouan: Baisse de 46% des intentions d’investissement dans le secteur agricole

Les intentions d’investissement privé dans le secteur agricole au gouvernorat de Zaghouan ont baissé de 46 %, pendant le premier semestre 2020, par rapport à la même période de l’année précédente, indique à la TAP, le directeur régional de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) à Zaghouan, Samir Marzouk.

L’APIA a enregistré, durant le premier semestre 2020, sur le plan régional et central, près de 66 intentions d’investissement d’une valeur estimée à 19 millions de dinars contre 90 intentions d’investissement d’une valeur estimée à 46,2 millions de dinars durant la même période de l’année 2019.

Samir Marzouk estime cette baisse » normale « , à cause de la situation exceptionnelle que traverse le pays suite à la propagation de l’épidémie de la Covid-19 et ses répercussions directes sur tous les secteurs.

Ces retombées n’ont pas touché d’une manière profonde la production dans le secteur agricole, affirme la même source prévoyant la reprise du rythme des investissements, dans les prochains mois.