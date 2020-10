Zaghouan-covid19 : couvre-feu instauré dans de nouvelles délégations

Le gouverneur de Zaghouan Salah Mtiraoui a indiqué qu’un couvre-feu sera insaturé dans les délégations de Zriba et de Bir Mcherga, pour une période de 15 jours à partir de samedi 24 octobre courant.

Il a également annoncé, jeudi, la prolongation du couvre-feu dans les délégations de Zaghouan et El Fahs pour une durée de 15 jours.

Ces décisions ont été prises à l’issue de la réunion de la commission régionale de lutte contre les calamités, consacrée au suivi de l’évolution de la situation épidémiologique dans la région, a-t-il précisé.

Lors de cette réunion, il a été convenu, d’autoriser à moins de 50% la capacité d’accueil dans les cafés, les commerces et les grandes surfaces, tout en assurant le respect du protocole sanitaire, selon le gouverneur.

La même source a ajouté qu’à la demande du directeur régional de la santé, la commission régionale œuvrera, en coordination avec les parties concernées, à fournir à l’hôpital régional de Zaghouan et l’hôpital local d’El Fahs, deux ambulances, des équipements d’hémodialyse et des respirateurs artificiels.

