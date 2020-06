Zaghouan : Inauguration d’une unité Covid-19

Une unité Covid-19 a été inaugurée, mercredi, à l’hôpital régional de Zaghouan.

L’unité chargée du dépistage du nouveau coronavirus et de la prise en charge des malades et des cas suspects a été réalisée par des sociétés privées pour un coût de construction de l’ordre de 320 mille dinars. L’espace se compose de 10 chambres individuelles équipées de matériel médical. Il a été réalisé à l’extérieur de l’hôpital pour prémunir les autres malades de la contagion, explique à l’agence TAP, la directrice régionale de la santé, Hager Missaoui.

La région de Zaghouan n’a enregistré aucun cas de Covid plus, depuis le 15 avril 2020.