Zaghouan : Le projet de 5 centres de transformation des déchets ménagers, bloqué depuis une dizaine d’années

La plupart des délégations du gouvernorat de Zaghouan se retrouvent en proie à une situation environnementale désastreuse en raison du blocage de la réalisation du projet d’implantation de centres de transformation des déchets ménagers.

Ces projets freinés dans la phase de conception, s’inscrivent dans le cadre du programme de l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED), mis en œuvre à la faveur d’une coopération tuniso-italienne entamée en 2013.

Il s’agit notamment de la réalisation d’un dépotoir dans la région » Kistani » à pour le recyclage des déchets, et 5 centres de transformation dans les délégations d’El Fahs, Zriba, Bir Mcherga, Ennadhooour et Saouaf.

La partie italienne a limité son intervention à la réalisation du dépotoir sur une superficie de 20 hectares, pour un coût d’environ 4 millions de dinars, renonçant au financement du projet des centres de transformation, ce qui a contraint l’Anged à la réalisation de centres temporaires et à confier la gestion du dépotoir à à une entreprise privée pour l’élimination des déchets par enfouissement, sans processus de recyclage.

A cet égard, Walid Ben Omar, propriétaire de l’entreprise exploitante, a indiqué à la TAP, que seules 3 municipalités entreprennent l’opération de transport de leurs déchets du centre temporaire vers le dépotoir, tandis que les municipalités de Bir Mcherga,El Fahs, , Ennadhour et Saouaf, connaissent une situation environnementale déplorable à cause de l’accumulation des déchets ménagers, a-t-il souligné, rappelant que la période d’exploitation du dépotoir arrive à terme à la date du 31 décembre 2023, selon le contrat de l’accord avec l’ANGED.

