Zagouhan: La câblerie PEC ferme ses portes, 800 employés mis en chômage

La câblerie PEC, à Bir Mcherga (gouvernorat de Zaghouan), a été fermée définitivement depuis le début de mai 2020, après l’arrêt de ses activités le 27 mars dernier dans le cadre de l’application des mesures de confinement total pour lutter contre la propagation de la Covid-19 en Tunisie.

Suite à cette décision de fermeture, 800 employés ont été mis en chômage forcé.

Lors d’une séance de conciliation organisée la semaine dernière au siège du gouvernorat, le patron de l’entreprise a maintenu sa décision de fermeture définitive, souligne, lundi, le secrétaire général de l’Union régionale du Travail à Zaghouan, Hamadi Nahali à l’agence TAP.

Face à la situation sociale difficile des ouvriers, le syndicat est intervenu pour faire bénéficier le personnel de l’entreprise de la prime de 200 dinars attribuée par l’Etat pour faire face au répercussion de l’épidémie de la Covid-19, affirme le responsable syndicale en ajoutant que des aides supplémentaires ont été distribuées en collaboration avec les associations et les structures sociales.

A ce sujet, le gouverneur de Zaghouan, Salah Mtiraoui mentionne que des tentatives ont été effectuées pour dissuader la direction de l’entreprise de sa décision, estimant que l’employeur veut obtenir des avantages fiscaux en contrepartie de la poursuite de l’activité de l’usine.

» La présidence du gouvernement et le ministère des affaires sociales ont été informés du dossier et de ses répercussions sociales « , affirme le gouverneur.

Taieb Zarga, représentant des ouvriers qui était présent, lundi, avec une centaine d’employés devant le siège du gouvernorat pour rencontrer le gouverneur a indiqué dans une déclaration à l’agence TAP, que la décision de fermeture de l’usine a été brutale et a mis tous les employés dans des situations précaires.